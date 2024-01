Andrea Virgilio scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Dopo mesi di indiscrezioni su una sua possibile candidatura al ruolo di sindaco, oggi la prima uscita pubblica del diretto interessato che ha rotto gli indugi attraverso un video diffuso via social alle 14 di oggi.

Un video di poco più di 3 minuti, girato sul Lungo Po, ambiente identitario per i cremonesi e tema sul quale Virgilio ha lavorato molto in questi anni, come delegato al Contratto di Fiume per uno sviluppo turistico oltre che commerciale della grande via d’acqua.

Quella del vicesindaco Dem è una dichiarazione di disponibilità per il centrosinistra, dove sono in corso le consultazioni tra Pd, Italia Viva e Azione, oltre che con gli alleati di Sinistra Italiana. L’orizzonte politico è quello liberale, progressista e riformista; fondamentale sarà l’apporto delle liste civiche.

Nel video, Virgilio punta sulla sua conoscenza della città, dei suoi punti di forza e di debolezza, forte di un decennio di attività – prima come assessore, poi come vicesindaco – nell’amministrazione Galimberti. Ma dichiara anche l’avvio di una stagione nuova, aperta ad una condivisione di programmi e obiettivi entro un perimetro più allargato rispetto all’attuale centrosinistra.

A cinque mesi dalla data delle elezioni, Virgilio è il primo politico locale a mettersi in gioco come candidato alla massima carica e questo sbloccherà i meccanismi della campagna elettorale.

Intanto arriva il commento del segretario cittadino del Pd Roberto Galletti: “Apprendiamo con soddisfazione la disponibilità di Andrea Virgilio. Andrea fa parte della comunità democratica e di quella parte della città che ha un sguardo sensibile e aperto alle fragilità e alle difficoltà quotidiane delle persone e delle famiglie.

“Ha un’idea di città, di sviluppo sostenibile ed è attento alle necessità delle imprese. Proviene da percorsi che fanno di lui un amministratore attento e responsabile. Come PD porteremo avanti il nostro percorso partecipato e di ascolto per contribuire nella scelta del candidato sindaco insieme alla coalizione. Intanto ringrazio Virgilio per il suo passo in avanti e auguro buon lavoro a tutti. Sempre avanti per Cremona!”

