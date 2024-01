Ultimo giorno di lavoro per Corrado Mattana, vicario del questore di Cremona, che nella giornata di mercoledì ha salutato colleghi e mondo istituzionale a Palazzo Trecchi, con un piccolo rinfresco e un commosso addio, da parte dei rappresentanti istituzionali cremonesi, dallo stesso questore, Michele Davide Sinigaglia, il prefetto Corrado Conforto Galli, il sindaco Gianluca Galimberti.

Mattana, 64 anni, termina la propria carriera in polizia dopo 30 anni di servizio, di cui gli ultimi tre e mezzo a Cremona. Approdò infatti sotto il Torrazzo nel 2020, in piena pandemia. “Fin dai primi giorni qui, la prima impressione che ebbi fu che questa città fosse un salotto elegante” ha detto durante il suo discorso di saluto. “Un’impressione che negli anni si è amplificata. Mi ha colpito sopra ogni cosa il senso di accoglienza, affetto e calore umano che ho percepito, nonostante fossimo in pieno periodo Covid”.

“Ho avuto l’opportunità di essere assegnato a svariate sedi nella mia carriera, ma Cremona mi resterà nel cuore. E anche per questo giungo alla conclusione del mio percorso con grande gratitudine”. I ringraziamenti sono andati al questore, al sindaco, al prefetto e a tutte le istituzioni che in questi anni hanno lavorato con lui fianco a fianco.

“Con il dottor Mattana abbiamo costruito un rapporto non solo di lavoro ma anche di amicizia” ha detto il questore Sinigaglia. “Mi ha accolto quando sono arrivato anni fa e mi ha introdotto alla citta con eleganza e competenza”.

Anche il sindaco Gianluca Galimberti ha voluto lasciare il suo saluto: “A mia volta, sto per concludere un percorso, che è quello di amministratore, durato dieci anni. Un’esperienza in cui ho avuto la fortuna di conoscere persone di grandissimo valore, tra cui il dottor Mattana, che incarnano ruoli istituzionali. La citta – ha detto rivoltp al vice questore – ha incontrato in te un uomo delle istituzioni con grande eleganza interiore, rigore e competenza nel trovare soluzioni”.

Un ringraziamento commosso anche da parte del prefetto Conforto Galli, che ha voluto rimarcare “lo spirito i squadra che si è creato nel nostro territorio, tra le istituzioni”, di cui Mattana è stato “un cimponente fondamentale”, riuscendo “a garanrire l’equilibrio nei rapporti tra prefettura e questura”.

Al termine dei saluti il vicario del questore ha ricevuto in dono dagli altri rappresentanti istituzionali una stampa che raffigura la città di Cremona, da portare con sè per ricordare il suo periodo qui. Per lui, ora, si prospetta una carriera universitaria in Toscana, gièà avviata da qualche tempo, e come criminologo. Ma anche un’intensa attività sportiva, di cui lui è appassionato.

Laura Bosio

