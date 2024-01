Appuntamento pubblico oggi 31 gennaio alle 18,30, nella sala conferenze del Co-box del Polo tecnologico – Crit per la presentazione del progetto politico “Novità a Cremona” di Alessandro Portesani, finora l’unico ad essere sceso in campo ufficialmente per le prossime amministrative, anche se per ora senza apparentamenti partitici.

“”Novità a Cremona” – spiega il suo ideatore – è un percorso partecipativo promosso da un gruppo di cittadini che intendono contribuire alla definizione di una nuova visione della Città di Cremona, con la disponibilità a scendere in campo in vista delle elezioni amministrative 2024. Durante l’evento sarà presentato il progetto in presenza di una rappresentanza del primo gruppo di lavoro. Verranno illustrate le strategie programmatiche e lanciata la “chiamata all’innov-Azione” di cittadini, associazioni, imprese che intendano contribuire al percorso politico per la definizione di una nuova visione di Città”.

Una presentazione pubblica nel segno dell’apertura alle categorie economiche e all’associazionismo, per calare nel concreto e condividere il progetto con i portatori di interesse e con chi è già attivo nel tessuto sociale.

La scelta del Polo tecnologico come sede di presentazione è indicativa di una forte volontà di incontro con una realtà giovane e in ascesa nel panorama economico locale.

Quanto agli apparentamenti con i partiti non c’è ancora nessuna risposta definitiva dopo gli incontri avuti da Portesani con gli schieramenti cremonesi. Ma già il nome dato al progetto, con in testa la parola “Novità” indica abbastanza chiaramente che la scelta non è di continuità con la compagine che ha amministrato Cremona negli ultimi 10 anni. gbiagi

© Riproduzione riservata