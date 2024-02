Dopo gli incontri sul welfare famigliare e sulla libertà di scelta educativa, torna la serie di appuntamenti proposta dal Coordinamento Cittadino di Forza Italia a Cremona in vista delle elezioni amministrative, per discutere della centralità della persona rispetto al contesto cittadino. A questo proposito, giovedì 8 febbraio (ore 18.30) in Via Gerolamo da Cremona 16 sarà la volta dell’incontro intitolato “Giovani, Formazione e Futuro nell’Economia del Saper Fare”, che vedrà la partecipazione di Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

In rappresentanza del mondo della formazione professionale e dell’impresa, prenderanno parte all’incontro anche Paola Brugnoli, direttore generale di Cr.Forma; Stefan Danut, ex studente di Cr.Forma e ora giovane libero professionista del settore automobilistico; Alessia Zucchi, amministratore delegato di Oleificio Zucchi S.p.A.; Valentina Nucera, direttore di Fondazione Its – Cremona.

Grazie anche alla presenza di Emmanuele Massagli, presidente di Fondazione Ezio Tarantelli e esperto di temi sul lavoro, l’evento aprirà a una riflessione sul rapporto che oggi intercorre tra formazione e impresa, con uno sguardo verso futuri percorsi di sperimentazione. L’incontro verrà moderato da Luca Ghidini, commissario cittadino di Forza Italia.

L’appuntamento serale verrà preceduto da una giornata in cui l’assessore Regionale Tironi visiterà alcuni centri di formazione professionale del territorio”.

