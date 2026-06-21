Fiume Po in secca, ma via alla Vogalunga. Gli organizzatori: “Soddisfatti”

Partenza di buon mattino davanti alle canottieri sul Po a Cremona, e così è partita la 44esima edizione della Vogalunga, dal capoluogo a Isola Pescaroli. Anche se le condizioni del fiume, assai basso di livello, non erano certo ottimali per lo svolgimento della regata non competitiva. Gli organizzatori sono riusciti in questa edizione a radunare tutte le società rivierasche: Baldesio, Flora, Bissolati, Dopolavoro Ferroviario, Cral Tamoil.

“Siamo tutti soddisfatti – ha detto Giuseppe Bozzetti, uno degli organizzatori – perché c’è stata una buona risposta come non c’era negli anni passati”. Per la prossima edizione della Vogalunga, la 45esima, è previsto un cambio di format.

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