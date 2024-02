Non contento di essere stato un inquilino moroso, ha pensato bene di portare via con sè i mobili, una volta lasciato l’appartamento da cui era stato sfrattato. E’ stato quindi denunciato per furto un uomo di 45 anni. Il padrone di casa, dopo diversi mesi di morosità, aveva avviato la procedura per lo sfratto. Da fine ottobre, la procedura era slittata a fine novembre, ma quando il personale addetto si era presentato per eseguire lo sfratto, aveva trovato l’appartamento vuoto. Il proprietario si era però accorto che erano spariti caloriferi, porte interne, una cucina e un lavabo.

E’ quindi scattata la denuncia. I Carabinieri di Vescovato, intervenuti sul posto, hanno constatato l’effettiva assenza di mobilio e l’assenza di segni di scasso da porte e finestre, segno che il ladro era in possesso della chiave. Per questo, è scattata la denuncia.

