Primi tour elettorali in vista delle elezioni Europee che si terranno l’8 e 9 giugno in concomitanza con le Amministrative. Questo pomeriggio alle 18 a SpazioComune è intervenuta Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera dei Deputati per Italia Viva, per parlare di quanto sia importante quest’anno più che mai la partecipazione alla consultazione elettorale. Prima dell’incontro pubblco, Boschi si è soffermata in piazza del Comune, accompagnata dal segretario provinciale di IV Giovanni Biondi e dal gruppo dirigente locale.

Ma ha avuto anche l’occasione di incontrare Luciano Pizzetti, a cui la lega un’amicizia di vecchia data, da quando l’ex senatore cremonese era stato sottosegretario nel Governo Renzi.

“Una sfida fondamentale non soltanto per le istituzioni europee ma soprattutto per noi cittadini italiani – ha detto Boschi a proposito delle consultazioni europee – perchè l’Europa è la nostra casa. Faccio solo alcuni esempi concreti per far capire quanto sia importante. Se non ci fosse stata l’UE non saremmo stati in grado di affrontare la sfida del Covid, trovando a livello europeo una strategia sulla vaccinazione; da ultimo vediamo le proteste degli agricoltori. Se in una situazione complessa si aggiunge una tassazione italiana, ecco che si creano condizioni ancora più difficili. Noi ci stiamo impegnando perchè venga cancellato l’aumento dell’Irpef per gli agricoltori voluto dal governo Meloni, che peserà quest’anno 250 milioni di euro sul settore dell’agricoltura”.

Sul piano politico, Italia Viva non mette nessun tipo di veto ad un alleanza con Azione e +Europa e ritiene “convincente” l’idea di Emma Bonino di varare una “lista di scopo” per portare avanti alcune proposte specifiche. “Vediamo quello che accadrà, – ha detto la parlamentare renziana – mi pare che da Calenda ci sia invece una chiusura totale a un progetto comune”.

Guardando alle elezioni locali, “come Italia Viva abbiamo la regola per cui sono i territori a scegliere quella che è la candidatura più forte e migliore per le comunità. Vedremo innanzitutto le candidature ma soprattutto programmi e proposte; noi siamo in una fase di ascolto delle categorie produttive, dei professionisti, del mondo della cultura e della scuola. Faremo le nostre proposte, vedremo poi con chi portarle avanti”. (intervista raccolta da Giovanni Palisto)

