Fervono i preparativi per il Cremona International Spring Music Festival, che dal 2 maggio all’8 giugno porterà ad esibirsi all’ombra del torrazzo gli studenti di musica del territorio e artisti ospiti dall’estero; la terza edizione, promossa dal Liceo musicale Stradivari e patrocinata dal Comune, con il sostegno della Camera di Commercio e Fondazione Città di Cremona, coinvolgerà orchestre e cori scolastici appartenenti a Smim, Licei musicali, Istituti Afam e Associazioni musicali. Attraverso la rassegna, i ragazzi potranno mettere in pratica quanto appreso durante l’anno, con esecuzioni sul palcoscenico aperte al pubblico.

Il Cremona International Spring Music Festival animerà cortili e piazze della città ma anche le principali sale da concerto; il programma è in via di definizione, intanto il direttore artistico della rassegna Gianluigi Bencivenga conferma la presenza in scena di blasonate formazioni provenienti da Stati Uniti, Giappone e dall’Europa.

Per studenti e insegnanti sarà un’occasione di confronto professionale e umano, nonché di turismo musicale: gli ospiti infatti andranno alla scoperta della città di Stradivari e fra le attività, a cura di BeMyMusic, figurano laboratori di ascolto a bordo della Motonave Mattei in crociera sul Po.

Federica Priori

