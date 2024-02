Buongiorno,

segnalo l’ennesimo esempio di eccellenza sanitaria lombarda.

Devo prenotare un ciclo di onde d’urto e penso che il sito “prenotasalute” della Regione sia il metodo più veloce; sbagliato: dopo aver inserito il numero di ricetta compare la scritta “non e’ possibile prenotare prestazioni che richiedono piu’ sedute” e vengo invitato a telefonare al Contact Center

Chiamo e dopo la solita trafila di inserimento dati la risposta è: deve

andare allo sportello dell’Ospedale o delle cliniche convenzionate.

Ho anche una TAC da prenotare e chiedo anche per quella: niente da fare, bisogna andare allo sportello.

Questa piccola esperienza si aggiunge alle tante in cui ho dovuto rinunciare al servizio pubblico per i tempi di attesa esagerati (o magari con la proposta avere la prestazione all’Ospedale di Poggio Rusco, 106 Km e un’ora e 45 di distanza); ne deduco che questa è la priorità assoluta per la nostra sanità e non un ospedale nuovo con i gardini pensili.

