In Italia, nel 2023, sono state 395 mila le nuove diagnosi di cancro: 208mila negli uomini, 198mila nelle donne. Al primo posto per numero di nuovi casi c’è il tumore al seno seguito dal tumore del colon-retto e tumore del polmone. Secondo le stime degli esperti nei prossimi due decenni il numero assoluto annuo di nuove diagnosi oncologiche in Italia aumenterà, in media dell’1,3% per anno negli uomini e dello 0,6% per anno nelle donne. In 10 anni si è registrato un aumento del 41% dei tumori e in Europa una persona su 20 ha a che fare con il cancro. Il 45% dei morti sono attribuibili però a fattori di rischio evitabili, soprattutto comportamentali. Prevenzione e screening sono la parola d’ordine per tutti. Soprattutto in una provincia come Cremona dove la mortalità è superiore del 15% rispetto al dato nazionale.

Oggi molte forme tumorali possono essere controllate con successo e, nei casi in cui la malattia viene diagnosticata precocemente, le probabilità di guarigione sono sempre più elevate. “Per fortuna abbiamo conoscenze migliori sul cancro” dice il prof. Alberto Bottini dell’Humanitas di Rozzano “ormai non è più solo l’ereditarietà la causa, così come non è solo più la causa occasione. Oggi abbiamo avuto conoscenze in più anche sul tema ambiente che influisce moltissimo sulle mutazioni”.

