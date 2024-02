Sabato mattina di lavori in tangenziale a Cremona, poco prima del cavalcavia su via Bergamo, andando da via Mantova verso l’Itis: si tratta di una vera e propria pulizia dagli arbusti che erano ormai si stavano allargando lungo tutto il muretto che divide le due carreggiate della tangenziale. Operai al lavoro con regolamentazione del traffico con movieri. Nessun disagio per gli automobilisti che possono così viaggiare in maggior sicurezza.

