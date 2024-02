Mondo economico, politico e sindacale riunito da domani 5 febbraio nel padiglione di CremonaFiere per il pomeriggio di Assise generali durante il quale verrà indagato come il “sistema Cremona” sia pronto ad affrontare le sfide della crescita economica per del benessere dei propri cittadini.

Il via alle 13, nella prima parte verrà fatta un’analisi socio economica del territorio cremonese raffrontandolo con le altre province italiane per vederne il posizionamento; nella seconda ci saranno cinque tavoli tematici ciascuno dei quali affronterà un aspetto particolare. Dalle 18 poi apertura della sessione pubblica con la sintesi dei risultati.

Nel videoservizio, la consulente Federica Belfanti illustra l’evento.

Servizio di Giovanni Palisto

