Continuano i controlli di contrasto condotte di guida pericolose da parte dei carabinieri della Radiomobile di Cremona. Verso le 20.00 di venerdì 2 febbraio in via Mantova, hanno notato un’auto, con il solo conducente a bordo, che procedeva in maniera non lineare, con manovre incerte, frenate improvvise e accensione delle frecce di direzione senza motivo.

L’auto è stata quindi fermata e controllata; il conducente, un 28enne, aveva difficoltà nel parlare e, sottoposto all’alcol test, è emerso un valore di circa 1,50 g/l, tre volte oltre il consentito. A quel punto il 28enne ha iniziato a inveire contro i militari, insultandoli, alternando momenti di calma con altri di grande nervosismo finché si è avvicinato all’auto di servizio dei militari in modo minaccioso e in atteggiamento di sfida. Visto che il comportamento non cambiava, i militari lo hanno immobilizzato e accompagnato presso la caserma Santa Lucia. E’ quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza, la sua patente di guida è stata ritirata, mentre l’auto è stata restituita al proprietario.

La notte successiva, alle 3 di sabato 3 febbraio, sempre la Radiomobile di Cremona ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia. In questo caso il conducente è stato fermato in città dopo che la sua auto era stata notata zigzagare pericolosamente. Durante le fasi di identificazione, presentava sintomi di alterazione dovuti all’abuso di alcolici perché aveva difficoltà nel parlare. Quindi, è stato sottoposto al test che ha evidenziato un valore di circa 1,60 g/l, oltre il triplo del consentito. Per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

