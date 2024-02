Abio Cremona sta cercando nuovi volontari per l’Associazione che si occupa dell’accoglienza e dell’assistenza per i bambini che vengono ricoverati in pediatria e le loro famiglie.

La presidente Marina Gerevini lancia un appello per aumentare i numeri nell’Associazione che presta il proprio servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Cremona e alla neuropsichiatria infantile di via Santa Maria in Bethleem.

Ogni giorno 5.000 volontari ABIO, in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e sostengono le famiglie, prendendosi cura di loro anche in caso di momentanea assenza dei genitori.

Il primo incontro informativo con i nuovi volontari si terrà mercoledì 7 febbraio dalle 16:30 alle 19 nella sede del CSV in via Brescia a Cremona.

