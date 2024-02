Pioggia di finanziamenti per le scuole dell’unione Terra di Cascine che riunisce Castelverde e Pozzaglio: oltre ai lavori alla scuola media di Castelverde, che inizieranno alla fine dell’anno scolastico, ora è stato aperto il cantiere nella scuola d’infanzia di san Martino in Beliseto, che sarà adeguata con interventi antisismici, ma si interverrà anche sui serramenti e sulla pavimentazione, in modo da arrivare a settembre con una scuola completamente ristrutturata.

“Si tratta di un adeguamento antisismico per la scuola che la renderà più sicura” ha spiegato Graziella Locci, sindaco di Castelverde e presidente dell’unione. “I lavori prevedono anche la sostituzione dei serramenti con nuovi elementi dotati di vetri antischeggia, il rifacimento dei pavimento, la tinteggiatura e il rifacimento dei marciapiedi perimetrali. La scuola sarà riconsegnata con il nuovo anno scolastico”.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la milanese Diana costruzioni che “ha fatto una scontistica del 16%” ha detto ancora Locci. “Pertanto abbiamo un certo margine per quei lavori che saltano fuori all’ultimo minuto”.

L’unione Terra di Cascina ha ricevuto finanziamenti dal Pnrr per la sistemazione di tutte le scuole sia nel comune di Castelverde che Pozzaglio cosi suddivisi: 900mila euro per la scuola d’infanzia di San Martino in Beliseto, un milione e 600mila euro per le medie di Castelverde e un milione di euro per la mensa di Brazzuoli nel comune di Pozzaglio.

