La mattina del 4 febbraio i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno arrestato un uomo di 31 anni, pregiudicato, per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il 31 enne è stato individuato dalla pattuglia di Castelverde mentre transitava a bordo di un monopattino elettrico in zona Pozzaglio e Uniti, insieme ad un altra persona. Vedendo i Carabinieri, i due hanno accelerato, ma sono stati raggiunti e fermati. Entrambi sono risultati avere numerosi precedenti penali, mentre a carico del 31enne è emersa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cremona, con le prescrizioni di non uscire la notte e di non frequentare pregiudicati, valida per due anni ed emessa dall’apposita sezione del Tribunale di Brescia.

Una misura che gli era stata comminata in quanto ritenuto persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Valutata la violazione delle prescrizioni, peraltro già violate alcuni mesi fa, quando era stato sorpreso in provincia di Piacenza, il 31enne è stato accompagnato presso la caserma di Castelverde dove è stato dichiarato in arresto. E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Cremona in attesa della convalida dell’atto prevista nella giornata di lunedì.

