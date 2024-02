Fine settimana importante per l’Inner Wheel di Cremona che tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio ospiterà i Club dei distretti 204 e 206 per il rinnovo del contatto, un evento che si tiene annualmente per sancire i rapporti di amicizia e collaborazione tra i Club.

Quest’anno la scelta è caduta su Cremona, dove confluiranno un centinaio di aderenti ai Club di buona parte del nord Italia, appartenenti ai due Distretti.

La due giorni inizierà venerdì pomeriggio con visite ai principali luoghi di attrazione della città; in serata cena di gala a Palazzo Pallavicino.

Sabato invece, conviviale al Torriani nel corso della quale la presidente di Inner Wheel Cremona Maria Luisa Dondé rinnoverà il contatto con i Club di Milano, Venezia, Arzignano, Vicenza, Brescia, Torino, Cuorgnè- Canavese.

