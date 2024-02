Le liste civiche Fare Nuova la Città e Cremona Attiva danno piena fiducia al candidato sindaco – non ancora ufficializzato dal Pd, ma lo sarà a giorni – Andrea Virgilio e assicurano sostegno nella prossima campagna elettorale. Lo ha deciso all’unanimità il direttivo delle due liste, riunito venerdì scorso, assicurando di “collaborare attivamente con lui alla gestione della campagna elettorale e alla redazione del programma della prossima amministrazione, dando il proprio contributo, in particolare valorizzando la specificità di essere lista civica, che, fin dalla sua nascita, ha cercato costantemente di promuovere la partecipazione, con percorsi di incontro e ascolto della cittadinanza. La politica, infatti, siamo convinti debba rivestire il duplice ruolo di avere visione strategica di medio-lungo periodo, coniugata con la capacità di dare risposte ai problemi quotidiani dei cittadini. (…)

“In questi 10 anni di amministrazione sono stati realizzati importanti progetti strategici che hanno contribuito al cambiamento, crescita e sviluppo della nostra città. Occorre continuare il lavoro con rinnovato slancio e con nuove idee e nuovi progetti, aprendo a collaborazioni anche con nuovi soggetti, andando oltre i consueti perimetri, partendo dai cittadini, dalla loro vita, perché la cosa fondamentale è la visione condivisa di città e i progetti da realizzare”.

Barbara Manfredini, Luca Zanacchi, Maurizio Manzi, sono gli assessori arrivati proprio dalle fila del civismo di queste due formazioni. Molto probabilmente saranno ancora protagonisti della prossima sfida elettorale. Enrico Manfredini è stato in questi dieci anni il consigliere comunale più attivo della componente civica di centrosinistra in quanto a interventi in aula e fuori.

La scelta di FNC e Cremona Attiva di spendersi per dare continuità ai progetti in corso arriva dopo una lettera datata 30 gennaio con cui lo stesso Virgilio chiedeva la diponibilità a proseguire un cammino insieme alle forze civiche.

“Siamo di fronte – scriveva Virgilio – a un percorso avvincente, che ci porterà alle prossime elezioni amministrative. Un’occasione importante per rafforzare ulteriormente i rapporti con la nostra città, con le persone, i loro progetti, ma anche con le loro preoccupazioni e criticità.

La politica, in fondo, deve avere questa capacità di prossimità e di ascolto, deve sapersi misurare con il dettaglio ma anche osservare dall’alto una città e assumersi la responsabilità di fornirle traiettorie di sviluppo.

La politica deve essere capace di coniugare le scelte strategiche con le singole biografie delle persone: un compito che non è sempre facile e richiede pazienza, dialogo, costruzione di relazioni, oltre a una dialettica schietta e responsabilità nelle decisioni.

Il civismo, in questo processo di incontro, ha un ruolo fondamentale. Un civismo, il vostro, che in questi anni si è radicato, ha dato continuità ai percorsi di incontro con la cittadinanza, ha promosso la partecipazione con strumenti diversi, forse anche inediti, e ha coinvolto le persone, spalancando le porte di una coalizione di centro-sinistra.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di aprirci. Ci sono lavoratori dipendenti, professionisti, imprenditori, tanti giovani che valutano la politica locale in base ai progetti, che guardano oltre le appartenenze tradizionali, che seguono con attenzione se ci si basa sull’agire, sull’approfondimento dei temi, su politiche pubbliche concrete, ci sono ragazze e ragazzi che vorrebbero smarcarsi da una precarietà imposta che faticano a costruire un progetto di vita e che tuttavia guardano con attenzione alla loro città alle sue risorse e ai suoi

problemi.

Come ho detto agli altri interlocutori di questa coalizione, abbiamo bisogno di rompere i perimetri, e le civiche che rappresentate sono realtà preziose perché, insieme a questa apertura, mantengono saldi i principi e i valori di una società inclusiva e solidale.

In questo percorso, trasmetto a voi la mia piena disponibilità ad accompagnare questo processo, a farlo come vostro candidato a Sindaco della nostra città. Cremona, in questi anni, ha acquisito la consapevolezza delle sue potenzialità ed è diventata una città più attrattiva. Tante sono le progettualità di sviluppo avviate, tanti i progetti da consolidare, e abbiamo di fronte anche nuove opportunità, nuove priorità, perché se una città è in

cambiamento, devono mutare anche le azioni da intraprendere. (…)

“Consapevole che sarà la coalizione, con i suoi attori, a definire il percorso più idoneo per scegliere il candidato a Sindaco, sono altrettanto consapevole che in questa fase il confronto e la condivisione sono fondamentali. Su questo ci sarò sempre, insieme a voi e ai tanti mondi vitali di questa città. Sono certo che i propositi espressi rappresentino il nostro sentire comune e che saremo uniti e determinati nella sfida che ci attende”.

