Alla presenza del Sindaco di Sospiro, Fausto Ghisolfi, Elena Curci, Segretaria Generale CDL di Cremona, Daniele Gazzoli, Segretario Generale SPI CGIL Lombardia, e Mimmo Palmieri, Segretario Generale SPI CGIL Cremona, è stata inaugurata la nuova sede SPI CGIL a Sospiro.

“Questa nuova sede – ha detto Palmieri – testimonia l’impegno del nostro sindacato nel garantire una tutela capillare a chiunque abbia un diritto da rivendicare o viva momenti di difficoltà o disagio. Vogliamo che tutti sappiano che, in momenti di bisogno o di difficoltà, la CGIL c’è che il sindacato è una solida presenza di tutela dei diritti” – aggiungendo inoltre che “il nostro Sindacato ha finalità estese non solo ai pensionati, ma a lavoratrici, lavoratori, giovani e meno giovani, a tutte le persone, perché i diritti sono di tutti”.

Le sedi SPI (conosciute anche come “leghe”) forniscono assistenza a pensionati e lavoratori su tutte le tematiche relative alla previdenza e al fisco, grazie alla presenza di operatori previdenziali professionisti, garantendo tutele dei diritti individuali, compresi i cosiddetti “Diritti Inespressi”, ovvero prestazioni di cui i cittadini avrebbero diritto, ma delle quali non sono a conoscenza e che spesso emergono dal controllo della pensione, altro servizio che, negli ultimi 5 anni, ha restituito oltre 1.218.000€ a moltissime persone. Le leghe SPI sono anche un presidio di incontro e socialità.

“Portare il Sindacato nei luoghi più vicini alle persone significa saper accogliere chi ha bisogno di supporto, accompagnandolo in un percorso di riconoscimento dei propri diritti, ma significa anche reinsediarsi sul territorio, aprirsi alle varie generazioni, essere presenti dove delegati, lavoratori e pensionati vivono, lavorano e hanno necessità”.

Prosegue Palmieri: “Aprire queste strutture dà a tutti la possibilità di incontrarsi, organizzarsi e creare azioni, promuovendo non solo tutele e diritti, ma anche socialità, inclusione, cultura e aggregazione”.

Lo SPI CGIL conta oltre 18.500 iscritti in Provincia, e a Sospiro vanta ben 185 tesserati. Da u si può accedere a importanti servizi come quelli del Patronato INCA e del CAAF. Tra i servizi offerti: assistenza e orientamento a iscritti e non nel sistema dei diritti e delle tutele; supporto nell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali, a servizi sociali alla persona, alle pratiche per la disabilità; domande di pensione; rapporto con la burocrazia e il fisco.

