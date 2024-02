La provincia di Cremona è nelle ultime tre posizioni tra le province lombarde per quanto concerne la presenza di start-up innovative. In particolare, sono presenti 32 start up e e 7 Pmi innovative. E’ uno dei dati emersi nei Tavoli di Lavoro attivati durate le Assise generali dell’Economia cremonese organizzate da Assieme, il rappruppamento delle associazioni di categoria del territorio, lunedi 5 febbraio a CremonaFiere.

Il tavolo tematico che ha affrontato l’argomento start up era focalizzato su come rinforzare l’ecosistema imprenditoriale e attrarre nuovi investitori. Ed è stata anche l’occasione per fare una fotografia dell’attuale tessuto socio economico, che traccia un quadro non troppo confortante del panorama provinciale.

Qualche esempio.

Cremona è nelle ultime tre posizioni tra le Province lombarde per quanto concerne la copertura della banda ultra-larga FTTH – disponibile solo per il 5,7% delle famiglie.

Nel 2022 le imprese hanno dichiarato una difficoltà a reperire candidati idonei per il profilo professionale di cui erano alla ricerca in ben il 44% dei casi.

Secondo l’Osservatorio Excelsior di Unioncamere, nella provincia si ipotizzano 3.430 nuovi ingressi nel mondo del lavoro:

operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (42%);

impiegati e professioni commerciali o servizi (23,6%);

dirigenti, professioni specializzate e tecnici (19,5%);

professioni non qualificate (14,9%).

Con riferimento ai livelli di istruzione: il 19% delle ricerche di personale è rivolto a laureati, il 30% è rivolto a diplomati, il 32% a chi è in possesso di una qualifica o diploma professionale.

Per il 18,1% delle assunzioni le imprese pensano di rivolgersi preferenzialmente a lavoratori immigrati, soprattutto nei settori dei servizi operativi (30,8% del totale delle entrate), della logistica (29,1%), dei servizi di alloggio, ristorazione e turismo (24,4%), delle costruzioni (21,0%) e delle industrie alimentari, bevande e tabacco (20,6 %).

C’è poi il fenomeno che viene identificato come “fuga dei talenti” che guardano alle aree di maggiore attrazione, in primis Milano, per andare a esercitare la loro professione. Guardando i dati del 2022 si sono spostati verso altri comuni 10.462 persone, mentre verso l’estero il totale è pari a 1013. (dato ISTAT).

Le azioni intraprese in questi anni per contrastare alcuni di questi dati negativi, sono state la nascita di Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Cremona; il Cobox, spazio co-working per start-up all’interno del distretto digitale del CRIT di Cremona, con la messa a disposizione a condizione agevolate (gratuità per il primo anno di avvio) di un’area di 1000 mq destinata a Cobox a fronte dell’attuazione di attività e del raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità.

Le azioni prevedono in particolare sinergie con le università, con la pubblica amministrazione e a favore della nascita e dello sviluppo delle start up. La Convenzione ha permesso a Cobox di aumentare il numero delle postazioni, passando da 30 a 90. A dicembre del 2023 è stato raggiunto il 100% di occupazione.

Il Comune di Cremona si è attivato nella costruzione di pacchetti di agevolazioni per l’attrazione di investimenti e imprese su zone del territorio vocate allo sviluppo industriale e produttivo; ha sviluppato delle politiche di aiuto anche pubblico a imprese culturali capaci di costruire progetti di sviluppo, promuovere il territorio, favorire la nascita di una imprenditorialità culturale forte e in particolare giovane.

REI Spazio Impresa ha aperto uno spazio dedicato a start-up, imprenditori, aziende con soluzioni di co-working e uffici privati all’interno di REI – Reindustria Innovazione, oltre a un servizio Sportello Aree per favorire l’attrazione degli investimenti in ambito produttivo e promuovere le opportunità localizzative del territorio provinciale.

© Riproduzione riservata