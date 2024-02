Ancora nebbia anche nei prossimi giorni e conseguenti accumuli di pm10 e 2,5 sulla Bassa Lombardia e in particolare a Cremona. Le previsioni di 3B Meteo davano per oggi pomeriggio nubi in aumento, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma senza piogge nelle prossime ore, con temperature massime sui 15°C e minime di 6°C.

Le infiltrazioni umide – affermano i meteorologi della piattaforma – raggiungeranno la Penisola italiana tra martedì sera e giovedì, portando nubi anche compatte ma i fenomeni saranno davvero poco significativi. “Possiamo solo definirli disturbi perché il vero autore del cambiamento sarà ancora lontano sull’Atlantico e si farà vivo sull’Europa occidentale solo nella giornata di Giovedì Grasso”.

Una stuazione meteo che purtroppo conferma la persistenza dell’inquinamento in città, dove restano ancora in vigore le misure di II livello di contrasto allo smog.

