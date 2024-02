Si è chiusa anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2024: dopo il grande successo di ascolti del debutto (superato il record del 1995) Amadeus, affiancato dalla cantante Giorgia, ha condotto un altro appuntamento ricco di musica e spettacolo che ha portato a una nuova classifica provvisoria. Al primo posto c’è Geolier con “I p’ me, tu p’ te”, seguito da Irama al secondo posto e da Annalisa in terza posizione. Chiudono la cinquina Loredana Bertè e Mahmood. A comporre la classifica è stato il voto congiunto delle radio e del pubblico da casa tramite il televoto, chiamati a valutare soltanto quindici dei trenta big in gara.

Le canzoni “cremonesi” continuano a difendersi benissimo: il brano di Geolier è firmato da Davide Simonetta, originario di Bagnolo Cremasco, e da un altro talento nostrano, il vescovatino Michelangelo. Simonetta firma anche “Sinceramente” di Annalisa.

Tanti gli ospiti della serata, che ha avuto un ritmo decisamente più diluito rispetto alla prima in quanto, appunto, si esibiva soltanto la metà degli artisti in gara. Standing ovation e commozione generale per Giovanni Allevi: il pianista è tornato a suonare in pubblico dopo uno stop di due anni a causa di una grave malattia.

Per la terza serata si attende l’ospitata di Russel Crowe. Ad esibirsi saranno i restanti quindici big in gara, e le modalità di votazione saranno analoghe. Co-condurrà la comica Teresa Mannino.

Le canzoni “cremonesi” di questo Festival e delle edizioni passate sono raccolte nella speciale playlist di CremonaOggi.it, raggiungibile cliccando qui.

Giovanni Rossi

