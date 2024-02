Tanta Cremona in questo Sanremo 2024, ormai ai nastri di partenza. Testo, arrangiamento, direzione d’orchestra: dei trenta brani in gara quest’anno, addirittura otto hanno un legame con un talento della nostra provincia.

Tre sono le canzoni scritte dal cremonese Edwyn Roberts: è sua la firma dei brani dei Ricchi e Poveri (Ma non tutta la vita), Dargen D’Amico (Onda Alta) e Il Volo (Capolavoro). Fa tris anche il cremasco Davide Simonetta: ha scritto e prodotto la canzone di Annalisa “Sinceramente”, sono sue le melodie e gli accordi della canzone in napoletano di Geolier, ha infine prodotto “Ricominciamo tutto” dei Negramaro.

Torna in riviera il vescovatino Michele Zocca, in arte Michelangelo. Anche lui è tra gli autori di “I p’ me tu p’ te” del rapper Geolier, ma il suo nome figura anche tra quelli della canzone di Ghali, “Casa mia”.

Ultimo ma non ultimo Simone Bertolotti: il cremonese sarà di nuovo al Festival di Sanremo per dirigere l’orchestra durante “Autodistruttivo” de La Sad.

Roberts, Simonetta e Michelangelo hanno già “vinto” Sanremo negli ultimi anni (rispettivamente con Diodato, Mahmood/Blanco, Mengoni). Sarà la volta di un bis? Lo scopriremo da martedì sera, quando l’attesissima 74esima edizione prenderà il via.

Da mercoledì, invece, le canzoni “cremonesi” di questo Sanremo 2024 saranno aggiunte alla speciale playlist di CremonaOggi.it “Cremona a Sanremo” che potete già ascoltare CLICCANDO QUI

