La direzione cittadina del Pd, convocata venerdì sera nella sede di via Ippocastani, ha ufficializzato la candidatura di Andrea Virgilio a sindaco di Cremona. “Siamo soddisfatti del percorso avviato all’interno del partito” ha commentato a margine il segretario cittadino Roberto Galletti . Con la coalizione c’è stato un confronto bello e appassionante nei circoli, e ora possiamo dire che Andrea Virgilio è il nostro candidato sindaco. Con i circoli non ci sono stati problemi, c’è stata una discussione interessante rispetto al percorso fatto e rispetto al percorso amministrativo che ci lasciamo alle spalle.

Ora siamo tutti attenti e concentrati sul progetto da proporre alla città. Ufficialmente da stasera inizia la campagna elettorale, siamo in attesa di capire chi candiderà la destra” ha continuato Galletti.

Tra un mese sarà pronto anche il programma: i pilastri su cui si baserà sono parecchi, dal civile al sociale all’ambiente e sarà frutto di un confronto con il partito e con i soggetti della coalizione.

“Continuiamo a lavorare per una città che sia a misura d’uomo, accogliente, che possa essere vissuta e sostenibile per bambini, anziani e giovani e per le persone che vogliono lavorare e fare impresa, che è la cosa fondamentale” ha spiegato Galletti. “L’intenzione è quella di fare una serie di progetti che possano rendere la vita quotidiana migliore”.

Andrea Virgilio sarà sostenuto dalla coalizione degli scorsi mandati amministrativi, “ma le porte sono aperte ad altri soggetti” ha sottolineato ancora il segretario cittadino. “Siamo in contatto con altri soggetti politici e con altre liste civiche. Siamo ancora all’interno di un percorso che è apertissimo”. Ma “con Portesani non c’è stato nulla di significativo”. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, Galletti ha sottolineato che “Non abbiamo iniziato nessun tipo di dialogo perché in questi dieci anni si sono dimostrati molto lontani da noi, molto subalterni alla destra e francamente non vediamo alcun elemento di contatto”.

Silvia Galli

