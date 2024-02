Indecisi se mantenere in stand-by l’attività o dare un seguito a “Mentale strumentale”, i Subsonica hanno optato per la seconda opzione, festeggiando idealmente trent’anni di carriera pubblicando il decimo album lo scorso 12 gennaio.

“Realtà aumentata” è costruito su undici canzoni, tutte scritte nel 2023, che intendono tratteggiare un ritratto attuale, dove tra guerra, crisi climatica e un’evoluzione sempre più veloce e pressante della tecnologia emerge un quadro che rischia di andare oltre l’immaginazione e la creatività dell’artista.

“Mattino di luce” ha anticipato di poco l’uscita della raccolta, accompagnato dal video diretto da Donato Sansone con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il videoclip riflette l’atmosfera a tratti distopica che emerge sempre più dalla cronaca mondiale: in uno scenario asettico, la band si esibisce in presenza di una figura che muta continuamente.

La band ha descritto così il mood della canzone: “Incongruenza, disforia o transizione di genere sono temi circondati da pregiudizi affrettati, spesso repressivi e violenti, che non tengono conto del disagio, della sofferenza e delle necessità autentiche di chi li vive affrontandoli quotidianamente. In “Preso blu”, una delle nostre prime canzoni, parlavamo della ‘paura del diverso’ come ‘paura del possibile’. Continuiamo anche oggi, con nuove parole e nuovi sguardi, a raccontare storie di diversità ed esigenze di libertà.”



https://radio.garden/listen/ radio-jtj/8rYOafF0 In attesa di ascoltare i Subsonica in concerto il 3 aprile al PalaUnical di Mantova e il 4 aprile al Mediolanum Forum di Assago, “Mattino di luce” è in alta rotazione su Radio Jtj, la webradio di CremonaOggi che potete ascoltare anche direttamente a questo link:

© Riproduzione riservata