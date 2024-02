Buon afflusso di gente a Pizzighettone oggi, nonostante la pioggia, al primo giorno di raccolta firme in piazza – o meglio sotto i portici del Muncipio – per chiedere a RFI di modificare il tracciato della nuova linea ferroviaria per Codogno. Il banchetto del comitato spontaneo che raccoglie soprattutto residenti di Roggione e del villaggio Pirelli, ha raccolto le adesioni fino alle 18 di oggi. Le preoccupazioni sono le stesse emerse nell’incontro pubblico del 6 febbraio, in sintesi: sospensione del traffico ferroviario per diversi anni durante il cantiere; espropri che subiranno diverse proprietà private; timori per possibili ripercussioni sulle case a causa dell’aumentato traffico ferroviario per quanto riguarda vibrazioni e rumori.

La raccolta firme continuerà in diversi punti vendita del paese nei prossimi giorni per poi presentare le richieste la prossima settimana nell’ambito del dibattito pubblico avviato da RFI per l’importante opera infrastrutturale, attesa da anni, ma le cui modalità di esecuzione suscitano forti perplessità, come spiega uno dei residenti del Villaggio Pirelli nel video.

Giuliana Biagi

