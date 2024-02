Domenica 18 febbraio in occasione della Giornata Mondiale della sindrome di Asperger si terrà presso il Seminario Vescovile di Cremona un convegno di importanza nazionale sullo spettro autistico, che vedrà come relatori, al fianco delle eccellenze del nostro territorio, personaggi di spicco come il dr. Davide Moscone e il dr. David Vagni, oltre all’eccezionale contributo video dell’esperto mondiale prof. Tony Attwood.

Il Convegno, voluto dall’Assessora alle Politiche Sociali e alla Fragilità Rosita Viola è organizzato da Associazione Argilla con il coordinamento di Elena Denti. La partecipazione è gratuita grazie al contributo di diversi enti cremonesi (Fondazione Città di Cremona, Fondazione Comunitaria, Associazione Piper, Ass. Marcotti Osvaldo, Edizioni EDRA, Giochi di Luce). I 300 posti disponibili sono andati esauriti rapidamente. Tra i partecipanti, provenienti da tutta Italia, ci saranno persone nello spettro, loro famigliari, operatori sanitari, insegnanti e tante persone che semplicemente vogliono conoscere meglio l’autismo.

Tanti saranno gli argomenti affrontati, un approccio verso la neurodiversità a 360 gradi: dall’infanzia all’età adulta, dal lato strettamente clinico al lato relazionale, dal lavoro alla consapevolezza delle proprie caratteristiche come punto di forza per un’opportunità di realizzazione nella vita. Da qui il titolo che ha racchiuso tutti i passaggi: “Una vita di valore nello spettro autistico”.

© Riproduzione riservata