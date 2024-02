I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Cremona una donna di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, già denunciata per lo stesso motivo dieci giorni fa. La mattina del 12 febbraio, poco dopo le 10, alcuni cittadini hanno segnalato alla centrale operativa dei Carabinieri di Cremona che all’interno del Duomo era presente di una donna che urlava e piangeva, disturbando le funzione religiosa in corso. E qui, hanno trovato la 28enne, già conosciuta perché in passato aveva creato diversi problemi in un condominio della città. La donna, alla vista dei militari, si è diretta di corsa verso l’altare e ha preso un’ampolla contenente del vino, bevendolo rapidamente.

E’ stata immediatamente bloccata dai Carabinieri e accompagnata all’esterno del Duomo dove è stata fatta salire sull’auto di servizio. Poi hanno effettuato le verifiche del caso, accertando che non poteva trovarsi nel capoluogo a seguito di una misura di prevenzione emessa nei suoi confronti dal Questore di Cremona. Infatti, la donna ha a carico un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo per quattro anni. Per questo motivo, è stata accompagnata in caserma e, tenuto conto che per la seconda volta in pochi giorni non ha rispettato le prescrizioni imposte, è stata nuovamente denunciata all’Autorità GiudiziariA.

