Folla di gente martedì sera per il tradizionale falò a Pescarolo. Una tradizione amatissima e molto sentita in tuttala provincia di Cremona. Il falò è in realtà il momento conclusivo del periodo di Carnevale e attraversa varie fasi e usanze. Qualche giorno prima del falò vero e proprio, che avviene il “martedì grasso”, viene scelta la grande quercia nelle campagne circostanti il paese, che sarà in seguito sradicata. Il sabato pomeriggio antecedente è dedicato all’accensione del Landini, il mitico e tradizionale trattore che accompagnerà la pianta con il suo caratteristico rumore. I pescarolesi si ritrovano per assistere all’evento festeggiando con vari banchetti offerti dai paesani. Il lunedì pomeriggio, invece, il rovere viene trainato da grandi e piccini lungo un percorso che attraversa tutto il paese, interrotto ogni tanto da banchetti e festeggiamenti. La pianta viene infine innalzata nella piazza del paese, agghindata con stelle filanti e ombrelli rotti. Infine, al suono a martello dell’Ave Maria, la quercia e la catasta di legna vengono bruciate, ed è propiziatorio fare tre giri intorno al falò in senso antiorario.

I bambini delle scuole elementari, nei prossimi giorni insieme ai volontari e alle maestre, pianteranno nuove querce. Grande soddisfazione della Pro Loco.

