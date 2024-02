Entra nel vivo, con l’avvio della fase pilota, la nuova piattaforma denominata Social Care, progetto curato dall’università Cattolica del Sacro Cuore insieme a Politecnico di Milano, al Comune di Cremona, alla cooperativa il Solco e avviato grazie a un finanziamento di Fondazione Cariplo.

Essa è pensata per coloro che si occupano di anziani fragili, di coloro che si trovano d’improvviso nella necessità di avere un aiuto esterno: dall’assistenza al pasto, agli spostamenti, a un intervento infermieristico o anche “solo” un bisogno di socializzazione, almeno per qualche ora della giornata.

La piattaforma mette in rete le strutture che offrono servizi sul territorio in modo che, recandosi da un qualsiasi operatore Social Care presente negli enti che aderiscono al progetto, si può avere una risposta specifica sui servizi più adatti alle proprie esigenze, riducendo così il disorientamento e le fatiche quotidiane.

Con questo servizio il cittadino potrà fissare un unico appuntamento presso uno dei numerosi enti che aderiscono al progetto e dialogando con un operatore abilitato avrà la possibilità di descrivere in modo circostanziato la propria urgenza del momento, precisandone particolari quali la migliore posizione rispetto alla propria abitazione, l’orario di intervento più vicino alle proprie esigenze e altri fattori di dettaglio importanti per definire al meglio il servizio di cui necessita.

A quel punto, l’operatore – grazie alla Piattaforma online Social Care che mette in rete un’ampia panoramica dei servizi attivi sul territorio – fornirà in pochi minuti l’elenco degli enti che erogano quel tipo di servizio; ovviamente, con tutti i riferimenti per contattarli o recarvisi di persona.

“Attualmente siamo in piena fase pilota, ma gli enti coinvolti hanno già evidenziato le grandi potenzialità di Social Care, non solo nel supporto ai cittadini che si occupano di un anziano fragile, ma anche per gli enti stessi che possono rafforzare la conoscenza reciproca e diventare un vero e proprio network a servizio della cittadinanza» – ci informa la professoressa Mariarosaria Savarese del team dell’ha dato vita al progetto.

Ciò significa che già ora un cittadino può raggiungere uno degli enti partecipanti al progetto e ottenere la risposta che cerca.

GLI ENTI IN CUI IL SERVIZIO E’ ATTIVO

· ASST Cremona

· ATS Val Padana

· Comune di Cremona

· Forum Del Terzo Settore

· Cosper s.c.s Impresa Sociale

· Fondazione La Pace O.N.L.U.S.

· Società Cooperativa Sociale Nazareth

· CGIL Cremona

· Società Cooperativa Sociale Varietà

· Auser Comprensorio Cremona

· Società Dolce Società Cooperativa

· Cooperativa Progetto Assistenza

· Associazione di volontariato La città dell’Uomo O.d.V

· Cremona Solidale

· Cooperativa di Bessimo ONLUS

· Apicolf – Cremona

· A.I.M.A. – Cremona OdV

· Associazione Cadash Viscontea Onlus

· La Tartaruga OdV.

