Gentile Direttore,

da 7/8 anni segnalo che in corso Garibaldi civ. 121, a lato della chiesa di Sant’Agata, la sede stradale è in precarie condizioni. Come si evince dalle immagini l’asfaltatura che copre l’acciottolato si sta staccando in più punti.

Mi pare non più rinviabile una sistemazione e chiedo cortesemente un intervento risolutore. Visto il contesto, propongo di riportare alla luce la pavimentazione in acciottolato.

In risposta: “La sua segnalazione è stata presa in carico ed è stata inserita nell’elenco dei fabbisogni degli interventi in attesa di essere finanziati”. Ad oggi, come naturale che sia, la situazione è peggiorata e ancora non si conoscono i tempi dell’intervento.

