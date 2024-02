Proteste del mondo agricolo, tra manifestazioni spontanee e mediazione delle associazioni di categoria. Un tema balzato alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane con le manifestazioni eclatanti davanti alle sedi istituzionali e che tocca da vicino la realtà cremonese dove il settore primario è trainante.

Questa sera alle 21 se ne parlerà nella trasmissione La Piazza condotta da Giovanni Palisto su Cremona1. Ospiti in studio il presidente di Confagricoltura Cremona Cesare Soldi, il presidente di Coldiretti Cremona Enrico Locatelli, il professor Gabriele Canali docente di economia e politica agro-alimentare all’Università Cattolica del S. Cuore; il professor Erminio Trevisi, direttore del dipartimento di Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti alla facoltà di Scienze Agrarie, sempre alla Cattolica.

Per Enrico Locatelli, la discesa in piazza di parte del mondo agricolo può trovare la sua giustificazione in problematiche che si vanno accumulando da tempo, ma compito delle associazioni di categoria e fare sintesi e portarle dal livello locale a quello Comunitario. “E’ lì che è nata la Pac – ha dichiarato tra l’altro Locatelli – è in quella sede che dobbiamo modificarla in quanto le condizoni di oggi sono molto diverse da quelle che ne erano state alla base”.

Il presidente di Confagricoltura ha fatto presente che le richieste del mondo agricolo sono già state portate all’attenzione del ministero nell’incontro dello scorso venerdì, in particolare su pressione fiscale, lavoro, semplificazione burocratica. A livello europeo Confagricoltura parteciperà il 26 febbraio con la propria assemblea nazionale al Consiglio dei Ministri di Bruxelles.

© Riproduzione riservata