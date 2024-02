Presentato presso L.T.P. Logistica Trasporti Piacenza, oggi mercoledì 14 febbraio, il semirimorchio Double Deck Burgers, di cui l’azienda cremonese Multitrax – sede in via delle Vigne – è importatrice esclusiva in Italia. Il modello della Casa olandese è in corso di test da parte di LC3 Trasporti, leader nel settore della logistica green e pioniere del trasporto sostenibile, creando un forte interesse nei più importanti player della logistica e della grande distribuzione, attratti dalle soluzioni tecnologiche innovative e dalle straordinarie performance di sostenibilità del veicolo.

LTP Logistica Trasporti è un polo di servizi avanzato con parcheggi, punto ristoro, lavaggio e offerta di carburante top quality. Punto di riferimento per l’autotrasporto, L.T.P. ospita l’ufficio commerciale e l’esposizione secondaria di Multitrax.

“Già impiegato con successo dagli operatori internazionali – affermano dall’azienda – il semirimorchio Burgers si è rivelato una soluzione di trasporto estremamente efficace per le diverse esigenze. Grazie al doppio piano, il volume di carico risulta il 60% superiore rispetto a quello di un semirimorchio standard. Il Burgers trasporta in due viaggi quello che un semirimorchio tradizionale trasporta in tre. Questo determina una riduzione del costo chilometrico, una maggiore redditività, ma anche una diminuzione del traffico veicolare, dell’usura degli penumatici che rilasciano particolato nell’aria e dell’utilizzo di carburante.

La soluzione a doppio piano consente di abbattere le emissioni nocive di CO2 del 40%. L’aerodinamica ottimizzata, grazie al sistema V-Spoilers che regola il flusso dell’aria, si traduce in un ulteriore risparmio di C02 calcolato tra il 5% e il 7%. La versione “full optional” disponibile al noleggio è equipaggiata con pannello solare IM Efficiency sul tetto che permette il funzionamento della sponda idraulica senza l’alimentazione della motrice. Le operazioni di carico e scarico risultano così più “green” e meno rumorose, specialmente nei contesti urban”.

Multitrax, azienda specializzata nello sviluppo di servizi per il settore rimorchi e semirimorchi, opera sul mercato nazionale dal luglio 1996, anno di fondazione. Fornitore professionale e attento alle innovazioni, si pone nei confronti degli autotrasportatori come partner fidato grazie alla elevata qualità e affidabilità dei veicoli commercializzati e del servizio di consulenza e post vendita.

Multitrax opera con quattro divisioni aziendali: vendita, noleggio, ricambi e agricoltura.

L’azienda è oggi importatrice esclusiva per l’Italia dei marchi Feldbinder, Kraker, D-Tec, Burgers Carrosserie e Genmark. Il parco

mezzi disponibile per il noleggio comprende 150 semirimorchi divisi in 30 tipologie, che coprono gran parte della gamma di prodotti importati per l’Italia.

LC3 opera dal 2009 nel settore dell’autotrasporto utilizzando ad oggi una flotta di oltre 250 veicoli, di cui il 60% alimentato con carburanti alternativi come il Biometano e l’elettrico. È questa la sintesi dell’esperienza INBLUE, un progetto nato per arrivare ad abbattere completamente il biossido di carbonio emesso (CO2).

