L’Osservatorio del Turismo del Comune di Cremona, attivo dalla primavera 2023 e curato dal Servizio Turismo e dal Laboratorio Economico Locale dell’Università Cattolica di Piacenza, rilascia una prima analisi dei dati desunti dalle due piattaforme di cui dispone: H-benchmark, la piattaforma che rileva le prenotazioni nelle strutture ricettive alberghiere e Data Apeal, la piattaforma che rileva le conversazioni pubblicate in rete dai visitatori della città e le prenotazioni delle OTA (Online Travel Agencies – es. Booking.com e Airbnb), che riguardano soprattutto l’offerta ricettiva extra alberghiera (B&B, alloggi turistici, case vacanze).

Tutti i dati rilevati sono positivi rispetto al 2022, che, pur essendo un anno ancora di assestamento post-Covid, rappresentava un punto di riferimento significativo con il quale confrontarsi. Il dato che più di tutti misura la capacità attrattiva delle destinazioni turistica è il numero di pernottamenti, e quelli registrati nel 2023 in città sono 198.200 (dato provvisorio – fonte Regione Lombardia), il 16% in più rispetto al dato del 2022 e più 27% rispetto al 2019.

A questo ottimo risultato si aggiunge il fatto che i flussi sono più costanti nel corso dell’anno, infatti l’indice di stagionalità di Data Appeal raggiunge il 79,6% (+3,5 punti rispetto al 2022) indicando che la nostra città non risente di cali significativi di presenze turistiche nel corso dell’anno.

L’analisi effettuata sull’ultimo bimestre del 2023 evidenzia che è molto importante il ruolo degli eventi, in corrispondenza dei quali si misurano le punte massime di occupazione.

La permanenza media, sul campione di strutture ricettive analizzate, è stabile a tre notti. Si evidenzia un picco nel periodo 11-27 luglio 2023, in corrispondenza del Cremona Summer Festival organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, dove la permanenza media è tre volte superiore rispetto a quella media e maggiore del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il mix della clientela nelle strutture ricettive è per circa il 45% straniera. Le provenienze più numerose sono francesi, tedesche, austriache e svizzere, con un aumento anche di americani e inglesi, mercati sui quali sono stati effettuate azioni di promozione nel corso del 2023.

Passando alle previsioni del primo trimestre 2024, si è registrato, nel periodo 1 gennaio – 14 febbraio, un’occupazione delle camere del 61%, dato che coincide con quello riferito allo stesso periodo del 2023, nonostante la retrocessione della Cremonese che nel 2023 aveva fatto registrare aumenti nei pernottamenti in occasione delle partite in casa.

L’Osservatorio ad oggi rileva che sono state già vendute od opzionate il 43,1% delle camere disponibili, +12,1% rispetto allo stesso giorno di osservazione del 2023. Andando più in là con lo sguardo, si registra un sold out in occasione dell’evento CremonaMusica (17-21 settembre) con il 96% delle camere disponibili già vendute od opzionate.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata