A oltre quarant’anni dall’esordio discografico e con quindici album in studio alle spalle, i Duran Duran non devono dimostrare più nulla a nessuno e si possono tranquillamente permettere di giocare nuovamente con una raccolta di cover (nel 1995 avevano pubblicato un disco analogo, “Thank you”) individuando nel mondo “gothic” la linea comune delle tredici tracce scelte.

Canzoni che pescano in oltre cinque decadi nel repertorio di Billie Eilish, Rolling Stones, Talking Heads, Cerrone e… i Duran stessi. Sì, perchè il nuovo “Danse macabre”, uscito lo scorso ottobre, ripesca pure alcune perle seminascoste e mai dimenticate dai fans della prima ora ma anche tre inediti come “Black moonlight”, il singolo che incarna perfettamente l’intenzione di realizzare un’ipotetica colonna sonora per la festa di Halloween.

Musicalmente il timbro “oscuro” si allinea con il classico mood duraniano grazie alla presenza di Nile Rodgers, che con i fab five aveva già contribuito al successo mondiale di “The Reflex” ma anche del chitarrista Andy Taylor, tornato sporadicamente nella band a causa di un doloroso problema di salute.

Decisamente in linea anche l’atmosfera retrò del videoclip annesso, girato in un castello nel sud della Gran Bretagna, che con il suo bianco e nero che tanto richiama i classici horror degli anni Cinquanta vede i nostri alle prese con una seduta spiritica e apparizioni soprannaturali di vario tipo.

“Black Moonlight” è in alta rotazione su Radio Jtj, e inserito ogni sera nella “Rock’n’roll night wave” in onda a partire dalle 22. Potete ascoltare Jtj direttamente da questo link:

https://radio.garden/listen/ radio-jtj/8rYOafF0

© Riproduzione riservata