Il quartiere Zaist sarà quello più interessato dai lavori per il raddoppio ferroviario che prenderanno il via non prima del 2026 nell’area cittadina. Non si parla quindi di lavori imminenti, ma il comitato di quartiere è già stato coinvolto dal Comune per programmare una serie di interventi.

Gli orti urbani che sorgono proprio a ridosso della ferrovia non sono stati coinvolti nelle recenti assegnazioni da parte del Comune proprio perchè in prospettiva saranno molto probabilmente sede di cantiere per RFI.

Nell’ambito di questi lavori è prevista anche la chiusura del sottopasso ciclopedonale che collega il quartiere residenziale all’area di via dei Cappuccini, zona Lidl, con la richiesta da parte del comitato di quartiere, che vengano smantellate le strutture in cemento, dando così continuità agli orti.

Come spiega Giulio Ferrari, presidente del quartiere che si estende tra tangenziale e via Mantova – “con Rfi avevamo già concordato di realizzare una cancellata metallica per impedire l’attraversamento della ferrovia oltre la quale si estende un bosco e garantire quindi maggiore sicurezza. E nell’ambito dei lavori per il raddoppio saranno collocate barriere antirumore, evitando così il disturbo ai residenti”.

Lo Zaist è uno dei quartieri più verdi della città, il che comporta anche problemi di manutenzione. Una delle prime iniziative del comitato di quartiere che si è insediato nel 2022 è stato il censimento degli alberi. “Buona parte delle piante non erano comprese nell’elenco comunale, quindi Aem a cui era stata affidata la manutenzione, non poteva intervenire con le potature. Erano piante abbandonate a loro stesse, abbiamo fatto il censimento e avviato una serie di abbattimenti di quelle morte, ammalate e pericolose, che negli anni si erano accumulate”.

Altre manutenzioni sono state fatte su cartelli stradali e arredi, in due anni sono stati 50 i cartelli stradali in cattive condizioni o vandalizzati che sono stati sostituiti; 200 i tombini spurgati con ben 15 interventi strutturali alle tubature. gb

© Riproduzione riservata