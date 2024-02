Buongiorno,

scrivo la seguente missiva di ringraziamento nei confronti di un giovane di Torricella (nel cremonese) che nella giornata del 17 febbraio 2024 ha ritrovato nel parcheggio del centro commerciale “Padano” il mio portafogli, cadutomi inaspettatamente dalla tasca mentre entravo in auto.

All’interno del medesimo erano contenuti contanti, bancomat e documenti d’identità e patente di guida.

Narro a voi la vicenda per rammendare che nel mondo c’è ancora del buono.

Nel portafogli non mancava nemmeno un centesimo, ma vado per ordine. Verso le ore 12.40 arrivo al centro commerciale e all’uscita, ignaro della sua mancanza, mi riporto verso casa a Colorno. Arrivato sul posto mi accordo della mancanza e ritorno sul posto nel panico alla ricerca di quanto smarrito.

Dopo un’affannosa ricerca, sconfortato, esco dal centro e subito sento il mio cellulare squillare. Erano i carabinieri di Casalmaggiore, che con gentilezza e umanità mi informavano del ritrovamento. Qualcuno di buon cuore aveva provveduto a consegnarlo a loro.

L’appuntato scelto in servizio mi dice: “Se vuol passare anche adesso, glielo restituiamo subito”. La salvezza!! Torna il sole dopo la tempesta. Arrivo sul posto e dopo aver firmato per il ritiro di quanto di mia proprietà chiedo se posso mettermi in contatto con questa persona generosa. Per privacy i Carabinieri si informano con il benefattore e mi danno il suo numero.

Chiamo questo ragazzo, ci scambio quattro chiacchiere e lo invito dopo averlo ampiamente ringraziato a bere almeno un caffè per poterlo almeno ricompensare. Il giovane mi dice che non c’è n’è bisogno e che sa cosa significa. Sarà successo anche a lui.

Lo ringrazierò sempre per ciò che ha fatto e gli ho ribadito la mia disponibilità per qualsiasi necessità. Sono queste le vicende che ti fanno capire che il mondo ha ancora speranza.

