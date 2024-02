Il Movimento 5 Stelle è pronto a scendere in campo per le prossime amministrative, a Cremona oltre che nei principali comuni del territorio. Per quanto riguarda la piazza più importante, il capoluogo, “stiamo lavorando per costituire una nostra lista – afferma Marco Degli Angeli, coordinatore provinciale – e siamo impegnati in un confronto interno per definire la nostra base programmatica che è frutto del lavoro degli ultimi 10 anni”. I temi: “Ambiente, sostenibilità, infrastrutture, il legame tra ambiente e salute; quindi sosteniamo la battaglia contro il nuovo ospedale, che al momento è una mera operazione immobiliare perchè quello che serve è maggiore attenzione per la medicina territoriale e riempire di significato le case di comunità “. E poi, altri temi che da sempre contraddistinguono i 5 Stelle cremonesi: contrarietà totale alla Cremona -Mantova a favore della riqualificazione della SS 10 e grande attenzione alla Tibre autostradale “che ci spaventa perché porterebbe con sé altro consumo di suolo e nuove piattaforme logistiche”.

E non manca il tema dell’economia circolare, che per i 5 stelle non ha niente a che fare con biogas e biometano: “La nostra provincia sta diventando l’hub del gas, proprio quando la scienza ci dice che il metano è uno dei fattori clima alteranti”.

Tutte battaglie che hanno visto sorgere comitati in questi anni, ma da qui a parlare di una coalizione per le prossime amministrative ancora ce ne passa. I Cinque stelle parteciperanno alla competizione elettorale con il proprio simbolo; poi se si troverà una convergenza sui temi con liste “che siano davvero civiche”, allora sarà possibile fare una coalizione.

Contatti tra i movimenti ambientalisti e anti – nuovo ospedale sono in corso da tempo con i pentastellati, come pure con esponenti della sinistra che sostengono le stesse battaglie. Ma siamo ancora lontani da apparentamenti stretti. “Noi ci proporremo con un programma per Cremona e sinceramente non capirei l’ostracismo di chi ne condividesse i contenuti”, aggiunge Degli Angeli, che disgiunge il livello locale da quello nazionale. “Nulla ci impedisce di entrare in una coalizione con più simboli affiancati, speriamo che nasca una lista che sia assolutamente civica. Noi non facciamo veti ma prima di parlare di simboli e persone vogliamo capire i contenuti. Perchè non mettere insieme le forze?”

Ma se i 5Stelle dovessero scegliere chi appoggiare a un eventuale ballottaggio, quale indicazione darebbero ai loro simpatizzanti tra centrodestra e centrosinistra? “Rispondo quello che il M5S ha sempre fatto; noi non diamo indicazioni di voto, perchè il voto è libero e non siamo proprietari del voto delle persone”. gb

