Domenica 18 febbraio si è tenuta, presso l’Auditorium Osvaldo Goldani a Cremona, l’Assemblea Annuale dei Soci di Avis Comunale di Cremona.

Il Presidente Giuseppe Scala ha illustrato i dati relativi all’andamento delle donazioni e alla composizione dei soci AVIS, proseguendo a presentare l’attività di promozione del dono del sangue svolta nel corso dell’anno 2023. Nel corso dell’anno 2023 l’associazione ha affrontato una riduzione nel numero dei donatori, ma il numero delle donazioni è comunque aumentato: il presidente Scala ha ringraziato i donatori avisini per l’impegno costante alla donazione.

Si è proceduti alla consegna delle Borse di Studio Avis, di 1.000 € ciascuna, assegnate a tre studenti universitari donatori che si sono laureati con laurea magistrale: dott.ssa Altea Cadenazzi, borsa di studio intestata a Osvaldo Goldani; dott. Giovanni Zelioli, borsa di studio intestata a Paolo Pinelli; dott.ssa Lisa Quarta, borsa di studio intestata a Emilia Denti.

A seguire il Tesoriere rag. Stefano Sentati ha presentato il bilancio e la relazione di missione al 31.12.2023, approvati dall’Assemblea all’unanimità.

L’Assemblea si è conclusa con la consueta consegna delle benemerenze ai donatori per la loro attività donazionale: 178 distintivi in rame (8 donazioni); 152 distintivi in argento (16 donazioni); 106 distintivi in argento dorato (36 donazioni); 111 distintivi in oro (50 donazioni).

