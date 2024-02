Forza Italia continua il suo confronto in vista delle prossime amministrative a Cremona e le idee di programma e i punti strategici da portare sul tavolo della coalizione. Nella serata di lunedì si sono riuniti alcuni rappresentanti di partito tra cui Luca Ghidini commissario cittadino.

Quali sono le priorità: “In primis il tema della qualità urbana, della qualità del vivere, il decoro, la manutenzione, il ripensamento urbano della città – ha dichiarato Ghidini – Cremona ne ha un gran bisogno”. Altro punto importante il tema della natalità e del Welfare sociale rivolto alle famiglie.

“Cremona soffre un calo di nascite senza precedenti – sostiene il segretario cittadino – ed è anche una città che invecchia fortemente. Ma non è una città indietro con i tempi e deve prendersi cura della sua comunità anziana. Dobbiamo però pensare anche ai giovani, alla formazione, agli studenti – chiosa Ghidini – per una Cremona che ha anche l’ambizione di diventare città universitaria.

Dobbiamo pensare insieme con chi vorrà mettersi in gioco come la nostra città potrà ritornare a essere davvero attrattiva per studenti, imprese e giovani da tutta Europa e anche da tutto il mondo” ha concluso il segretario cittadino.

Presenti all’incontro Carlo Malvezzi, capogruppo in consiglio comunale, Federico Fasani, consigliere comunale, Licinio Raineri, segretario cittadino per il gruppo seniores, Giorgio Everet, segretario provinciale del gruppo seniores e Saverio Simi consigliere comunale collegato da remoto.

