Presentato nell’aula magna dell’Università Cattolica di Cremona, il progetto ERA, Educazione – Rispetto – Ambiente, pensato e realizzato dai Rotary del Gruppo Terre Padane per sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale.

Un service che nasce dall’invito del Rotary International a creare progetti per la salvaguardia dell’ambiente ideando la settima area di intervento: “La Tutela dell’Ambiente”. Attraverso ERA i Rotary si sono posti l’obiettivo di formare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del pianeta e con esso alla salute pubblica. Saranno loro a dover lavorare al cambiamento nei prossimi anni.

I PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) diventano una bella opportunità per offrire una piattaforma didattica sulla quale costruire un percorso di crescita personale per ogni giovane e nel contempo misurare nella popolazione studentesca il livello di conoscenza su temi quali la sostenibilità ambientale e la protezione del nostro territorio.

All’iniziative hanno aderito 8 classi di altrettante superiori del cremonese e del casalasco, che saranno seguite dai club Rotary e Rotaract del territorio: Cremona, Cremona Po, Cremona Monteverdi, Soresina, Piadena Oglio Chiese, Casalmaggiore Oglio Po, Casalmaggiore Viadana Sabbioneta e i Rotaract Cremona, Soresina, Piadena, Casalmaggiore, Viadana.

Il progetto sarà articolato per fasi:

Agli studenti di una classe, a scelta di ogni istituto secondario di secondo grado aderente al progetto, tra le classi terze quarte o quinte (CLASSE MASTER), viene data l’opportunità di intraprendere un costruttivo percorso di crescita che inizia, nella prima fase, con un programma di formazione in aula, attraverso delle video lezioni scaricabili dagli insegnanti da questo sito web, che, esplorando diversi contesti aziendali ed istituzionali del territorio, evidenziano le migliori pratiche di sostenibilità ambientale. La Sperimentazione. Nella seconda fase inizia la vera parte attiva del progetto, nella quale gli studenti della CLASSE MASTER (classe scelta dall’istituto che intraprende il PCTO), divisi in TEAM da 2 studenti, sperimentano l’insegnamento attraverso una vera e propria lezione tenuta tutte le classi dello stesso istituto. Nella prima parte della lezione i TEAM somministreranno ai loro compagni un questionario preventivamente predisposto, una volta terminata la risposta, nella seconda parte, procederanno all’illustrazione dei temi ambientali toccati dal questionario. L’Elaborazione dei dati. Successivamente, dopo la raccolta dei risultati del questionario, i singoli TEAM, autonomamente procedono, in smart working, all’analisi delle risposte e ne rappresentano, attraverso un elaborato in power point, con grafici e commenti, i risultati dell’indagine di mercato. La Presentazione. Terminata l’analisi dell’indagine, attraverso l’elaborato da loro predisposto in power point, i TEAM, a turno, espongono pubblicamente alla classe, il loro lavoro. Il Lavoro di gruppo. Esaurite tutte le presentazioni da parte dei TEAM, gli studenti della CLASSE MASTER iniziano il lavoro di “Debate” attraverso la condivisione dei singoli elaborati al fine di predisporre una presentazione unica di classe che sarà oggetto di una serata dedicata al Rotary Club di riferimento.

