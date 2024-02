Un nuovo spettacolo per i Legnanesi, che il 22 e 23 febbraio (ore 15.30 e ore 20.30) saranno in scena al Teatro Ponchielli con Guai a Chi Ruba, nell’ambito del Ponchielli per la Grande Età. Nel cortile il pubblico ritroverà i personaggi della tradizione, alle prese con l’arrivo del giovane Carmine (Maicol Trotta) nella famiglia Colombo.

LA TRAMA – Crescere in una famiglia tradizionale di sani e autentici principi oggigiorno è una grande fortuna: lo sa bene Mabilia che, consapevole di questo privilegio, partecipa a un concorso di beneficenza aggiudicandosi “l’adozione temporanea” di un ragazzo problematico, ma dal carattere incredibilmente travolgente. Il compito di Teresa e Giovanni sarà quello di reinserire il ragazzo in società fornendogli le basi solide e i principi morali essenziali per vivere onestamente e trovare un lavoro, mentre quello di Mabilia di vestire i panni di “sorella maggiore”.

“Sono 45 anni che faccio beneficenza!” esclama Teresa, riferendosi al matrimonio con il Giovanni, in una girandola di battute esilaranti che accompagna gli spettatori nella nuova storia della famiglia Colombo. Teresa si troverà anche alle prese con un singolare direttore di banca, tra malintesi e diffidenza, sempre all’insegna dell’inconfondibile comicità.

Ma si sa che le abitudini (anche quelle malsane, purtroppo!) sono dure a morire e, per colpa di una bravata commessa da Carmine, nella seconda parte dello spettacolo i tre Colombo si ritroveranno catapultati in un’imponente aula di tribunale di fronte al giudice e alla Carmela (Maurizio Albè) a “discolparsi” per qualcosa che non hanno commesso, soprattutto il nostro Giovanni che, con grande felicità di Teresa, rischierà addirittura la galera! Ma, quando tutto sembrerà degenerare senza via di uscita, tornerà a splendere il sereno, portando gli spettatori a riflettere sull’attualità del 7° comandamento.

Un testo scritto da Mitia Del Brocco che, ogni anno, unisce magistralmente tradizione e innovazione in costante equilibrio come in questo nuovo spettacolo, in cui il connubio fra i profumi del tradizionale cortile e l’ispirazione tratta dalla serie di enorme successo “Mare fuori” lasceranno sbalorditi, portando gli spettatori dentro a uno spettacolo divertente, brillante e spassoso.

La nuova storia della Famiglia Colombo, la più divertente d’Italia, è accompagnata da scenografie e costumi curati da Enrico Dalceri, mentre la regia dello spettacolo, come da tradizione, è affidata all’indiscussa professionalità di Antonio Provasio.

© Riproduzione riservata