Dal record stagionale all’avvicinamento al tutto esaurito: è un Cremonese – Palermo che vale una buona fetta di promozione e anche per questo il dato dei biglietti venduti continua a salire (6110, con gli abbonati fanno 12143 in tutto) e lo farà anche venerdì pomeriggio oltreché sabato mattina, ultime vigilie ai botteghini per chi vorrà partecipare allo spettacolo dello Zini.

Sì, sarà spettacolo a prescindere, perché uno stadio così pieno a Cremona lo si vede raramente e per ricordarlo oltre i 12mila presenti bisogna tornare alla scorsa stagione in Serie A, quando arrivarono anche i sold out con le big.

E fu un autentico show, sugli spalti e intorno allo stadio, nell’attesa e durante i match, tanto che s’infiammarono anche i grigiorossi in campo. Il pari col Milan (0-0), le sconfitte di misura con Juve (0-1 con punizione di Milik al 90’) e Inter (1-2 inaugurato da prodezza di Okereke e ribaltato dal doppio Martinez) raccontarono di una Cremonese combattiva, aggrappata con le unghie al massimo campionato italiano.

Oggi i grigiorossi hanno qualità, profondità di rosa, tecnico, difesa, bomber e ambizione per giocarsi fino in fondo le chance di un ritorno a certi palcoscenici. La partita di sabato, vero e proprio scontro diretto con una rivale di pari-grado, rappresenta un antipasto gustoso della grande abbuffata di partite di cartello che la Cremo dovrà azzannare da qui al termine della regular season.

Simone Arrighi

