L’esterno della Cremonese Luca Zanimacchia ha parlato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, della partita di Ascoli: “Abbiamo giocato meno bene del solito, però sappiamo che la B è lunghissima e questo è un punto che ci ritroveremo. Di solito facciamo della qualità il nostro gioco principale, oggi è venuta un po’ meno, abbiamo provato ad adattarci alla partita. Dobbiamo essere positivi, continuare su questa strada e farlo ancora meglio. Il mister come dice sempre i 5 possono giocare in qualsiasi posizione, bisogna adattarsi, mi trovo bene sia a destra che a sinistra. L’importante è giocare sempre al 100%. Facciamo fatica a segnare, ma abbiamo tante occasioni. Per ora non le stiamo sfruttando, dobbiamo continuare a lavorare ed essere positivi. La squadra è sul pezzo e le qualità sono tante”.

