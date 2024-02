In attesa dei dati di oggi sulle concentrazioni di pm10 nelle centraline Arpa, restano in vigore le misure temporanee di I livello per quanto riguarda la provincia di Cremna. La pioggia insistente delle ultime ore lascia ben sperare nella diminuzione delle pm10 e pm2,5; l’ultimo dato ufficiale è quello di ieri 22 febbraio, con una media 57,8 microgrammi al metro cubo come media provinciale, ossia il nono giorno di superamento del limite di 50.

Questo il dettaglio delle centraline della rete Arpa che rientrano nell’accordo di bacino Misure Temporanee Omogenee (Dgr 1008/2023)

Fatebenefratelli 58; Cadorna 65; Crema 49; Soresina 59.

La centralina di Spinadesco ha rilevato invece una media di 55.

Le previsioni – spiegano i meteorologi di 3Bmeteo – evidenziano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata in provincia di Cremona, dove sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C. Nello specifico, sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, mentre su quelle occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

