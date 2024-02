Anche a Cremona presidio del Pd cittadino per richiamare l’attenzione sulla mala sanità lombarda. Un banchetto organizzato in mattinata ai giardini di piazza roma dallo slogan ‘Con la salute Non si scherza’, dopo le tantissime segnalazioni di cittadini che non riescono più a essere curati dal servizio sani tario, anche in Provincia di Cremona.

La manifestazione cremonese si svolge in concomitanza con la conferenza regionale PD Lombardia sul tema ‘La sa lute è un diritto’, in corso a Milano da ieri e che vedrà la conclusione con l’intervento del segretario nazionale Elly Schlein).

Il servizio di Michela Cotelli

