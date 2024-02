Il Partito Democratico di Cremona ha depositato una mozione da iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio Comunale sul tema del rafforzamento dell’Europa.

“E’ noto- afferma il capogruppo Roberto Poli – che le istituzioni europee sono vissute come lontane, se non ostili, dai cittadini, mentre il Comune è l’Istituzione più vicina e più prossima.

“Per questo riteniamo importante tenere alta l’attenzione a livello dell’ ente locale sul futuro dell’Europa. In considerazione dell’approssimarsi delle elezioni europee è utile ricordare come l’Europa ha reagito alla crisi della pandemia: con il massiccio finanziamento del progetto Next Generation e PNRR, che consentono anche alla nostra città una vera rivoluzione in termini di rigenerazione urbana, digitalizzazione, transizione ecologica.

Cremona infatti beneficerà delle risorse previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): 53 sono infatti gli interventi ad oggi finanziati nella nostra città, per un totale di oltre 50 milioni di euro. Con realizzazione del nuovo polo scolastico Martiri della Libertà in zona Po, con la riqualificazione dell’area Frazzi e tanti altri interventi che trasformeranno la città.

Senza l’Europa tutto ciò non sarebbe stato possibile.

In questo periodo storico segnato da crisi profonde, dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, alla crisi climatica, ai fenomeni migratori globali la risposta non può che essere un’Europa più forte e coesa. Come era emerso dalle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa con le proposte elaborate democraticamente dai cittadini europei e dai territori anche in merito alle riforme necessarie per fare dell’Unione europea una vera comunità di destino, solidale e coesa, superando gli egoismi nazionali e il potere di veto dei singoli Stati”.

“Sulle modifiche ai trattati – conclude Poli allargando lo sguardo – c’è stato un passaggio importante il 22 novembre 2023, con una risoluzione approvata che prevede proposte del Parlamento europeo per gli emendamenti ai Trattati necessari per dare seguito alle richieste della Conferenza sul futuro dell’Europa e per rendere l’Europa più capace di agire, più coesa e più democratica.

La discussione e i voti sulla risoluzione hanno evidenziato il solito atteggiamento ambiguo e ostile all’Europa delle forze di centrodestra. Il testo è passato grazie ai voti delle forze progressiste (socialisti, liberali e verdi) e di una piccola scialuppa di voti delle forze conservatrici in difformità dalle indicazioni dei partiti di riferimento.

Con la tipica ambiguità della Meloni che da un lato cerca di accreditarsi come europeista, ma dall’altro i partiti che la sostengono non votano a favore dell’evoluzione dell’Europa ma piuttosto occhieggiano a Orban o, addirittura, esprimono posizioni filo Putin. Come le dichiarazioni di leghisti di spicco, Salvini in testa, incredibilmente ambigue sulla morte di Navalny”.

