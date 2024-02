Collocamento dei vigili urbani in prossimità dei quartieri e pieno ripristino del loro organico, posizionamento dei ‘leggi targa’ a tutti gli ingressi della città come già succede nella vicina Crema, presidio mobile delle forze dell’ordine nelle ore serali nei punti che presentano più criticità in città. “

Sono queste le proposte, in tema di sicurezza che sono contenute nel nostro programma e che vogliamo realizzare da subito visti anche gli ultimi episodi accaduti in città, come l’assalto agli autobus a colpi di sasso nel quartiere Cambonino”. Lo dice il candidato sindaco del centrodestra e della civica “Novità a Cremona” Alessandro Portesani.

“Partiremo, il più presto possibile, da una collaborazione costante e strutturale con le forze dell’ordine: a questo proposito avvieremo subito un confronto con loro attraverso gli organismi istituzionali previsti. Tutto questo in ottica preventiva con un presidio e un controllo efficace del territorio.

Una funzione che ci permette anche di mantenere un decoro urbano che spesso è mancato. A questo aggiungerei anche la gestione del fenomeno migratorio all’interno dei confini comunali”. “Voglio sottolineare che, ad esempio, il meccanismo del ‘leggi targa’ permette di compiere un importante lavoro di prevenzione dei reati e faciliterebbe di sicuro indagini da parte delle forze dell’ordine. Voglio qui ricordare – conclude il candidato sindaco – che dobbiamo far arrivare a ogni singolo cittadino cremonese la ‘percezione’ di essere al sicuro nella sua città”.

