Un grande ritorno al Teatro Ponchielli: mercoledì 28 febbraio (ore 20.30), Andrea Battistoni giovane e talentuoso direttore, sarà alla guida dell’Orchestra della Toscana, già ospite del teatro cittadino nella stagione 19/20. Sul palco anche il virtuoso pianista siberiano Dmitry Masleev, con un programma tutto dedicato ai maggiori compositori russi.

“Un talento tecnico fatto di rigore ed elasticità” che mostra “una notevole maturazione di interprete”. Così Giuseppe Rossi, sulla “Nazione”, ha descritto Andrea Battistoni sul podio dell’Orchestra della Toscana per il concerto in programma al Teatro Ponchielli. Sarà l’occasione per sentire il giovane direttore veronese con attenzione, perché non è consueto trovarlo spesso in Europa.

Negli ultimi anni, infatti, la sua carriera si è sviluppata soprattutto in Giappone, dove da sette anni dirige la Tokyo Philharmonic. Per la serata un programma dedicato ai maggiori compositori russi tra cui: la Sinfonietta di Rimskij-Korsakov, tra i fondatori del nazionalismo musicale russo insieme a Borodin con le cui Steppe dell’Asia centrale descrivono in suoni spazi sconfinati. Non mancherà un pezzo da novanta, il Concerto op.23 di Čajkovskij, banco di prova per ogni virtuoso del pianoforte e che vedrà protagonista Dmitry Masleev, pianista siberiano, vincitore del prestigioso Concorso Čajkovskij di Mosca nel 2015.

© Riproduzione riservata