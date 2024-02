Attenzione e dialogo. Due parole perfette per descrivere l’incontro che si è tenuto lunedì pomeriggio nel consultorio dell’Asst di Cremona in via San Sebastiano tra le future mamme (e neo mamme) e la polizia stradale di Cremona, impegnata in prima linea nel tema della sicurezza a 360 gradi. Con l’aiuto di esempi, grafici, schede e con un grande aspetto umano, Matteo Mennella, assistente capo coordinatore della Polizia Stradale di Cremona, ha ricordato alle mamme come i più piccoli – anche in auto- debbano sempre essere messi in sicurezza. Sono i genitori per primi che devono essere coloro che danno il buon esempio, allacciando sempre le cinture. Ecco allora scorrere una serie di slide, sotto gli occhi anche della dottoressa Enrica Ronca (responsabile consultorio Asst di Cremona) su come allacciare la cintura di sicurezza in gravidanza, per esempio. Tra i presenti anche due bimbi, un neonato e una bimba un po’ più grande, che ha ascoltato anche lei con attenzione le parole del rappresentante delle forze dell’ordine. “Se lo allacci, lo salvi”, il titolo chiaro dell’incontro.

